LSD clothing выпустили свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов, таким образом став первым брендом из Беларуси, сделавшим это. Коллекция состоит из 3- х уникальных NFT, один из которых будет выставлен на аукцион на торговой площадке OpenSea, а два оставшихся будут разыграны брендом в социальных сетях.

Коллекция очень символична и изобилует неочевидными смыслами. В эпоху тренда на экологичность и разумное потребление бренд апеллирует к недопустимости сверхпотребления, как к явлению, лишенному смысла. Коллекция отождествляет перепотребление с пылью и мусором, что наглядно видно на одном из NFT бренда.

Также разбивающаяся на мелкие осколки куртка символизирует собой обновление и перерождение. А сам факт ее исчезновения и своеобразного «возрождения» в следующий миг символически говорят о всем отчаянии и надежде, в которых в сегодняшних реалиях существует весь мир.

Первый NFT из коллекции LSD clothing будет доступен на аукционе OpenSea с 26 мая, 19:00 по 1 июня, 10:00 по Московскому времени. Стоимость NFT будет начинаться с 0.1 ETH. Победитель аукциона получит легендарную куртку бренда, изображенную на приобретенном NFT, пожизненную скидку 20% на всю продукцию бренда и VIP- пригласительный на все показы бренда. Также победитель аукциона на протяжении трех лет в свой День рождения будет получать в подарок изделие LSD clothing. По желанию, победитель сможет перепродать свой NFT на OpenSea или на другой NFT- бирже.

Конкурс, в котором можно будет выиграть NFT, будет проводиться брендом в социальной сети Instagram с 23 по 27 мая. Участникам конкурса нужно будет разместить видео или фотографию в сторис Instagram, отвечающие на вопрос "Что для вас надежда?". Также сторис необходимо отметить хэштегами #Metaverse, #LSDclothing и #Jasnasoft и упомянуть аккаунты @lsd.clothing и @jasna_soft. Два победителя конкурса получат на свой крипто-кошелек NFT, который они смогут поменять на реальную куртку LSD, а также победители получат право на пожизненную 15% скидку на всю продукцию бренда LSD.

Данная коллекция NFT — это первый шаг бренда одежды LSD по входу в метавселенную. Компания Jasnasoft разработала долгосрочную стратегию по сопровождению бренда в метаверс и формированию комьюнити бренда, готового к общению с брендом и друг с другом в рамках нового пространства, которое будет построено в одной из метавселенных компанией Jasnasoft для LSD. Какой метавселенной компании отдадут выбор пока не известно.

NFT — или non-fungible token — уникальный невзаимозаменяемый цифровой ключ, созданный на основе криптовалюты. NFT не может быть уничтожен или заменен на другой такой токен. Он представляет собой сертификат уникальности какого-либо цифрового объекта. Токен подтверждает, что тем или иным цифровым объектом владеет конкретный пользователь.

При помощи технологии NFT можно продать или купить любой цифровой объект – музыку, изображение, 3D-модель, текст, игровой объект. Его суть состоит в регистрации права собственности на конкретный виртуальный объект. Информацию о владельце невозможно заменить или удалить.