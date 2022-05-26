28 мая в 22:00 в Российской государственной библиотеке для молодёжи состоится Показ мод от дизайнеров Лизы Гавринёвой, Дарьи Пивоваровой и Ульяны Соколовской – студенток РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Яркое модное шоу, организуемое совместно с журналом ESTET, отразит общую тему Всероссийской акции «Библионочь-2022» – «ПРО Традиции».

Демонстрация авторских коллекций молодёжной одежды и художественного костюма станет кульминацией зрелищной программы РГБМ, которая получила название «Понедельник начинается в субботу». Концепция серии бесплатных разноформатных событий, связанная с одноимённой повестью братьев А. и Б. Стругацких, соединит современность, технологии и вневременное фольклорное наследие. В программу войдут выступления вокальных, инструментальных и хореографических коллективов из разных городов России, а также лекции и дискуссии, встречи со специальными гостями, мастер-классы, игровые мероприятия, кинопоказы, книжные выставки, демонстрирующие редкие издания по истории России, этнографии и фольклору.

По признанию молодых дизайнеров, создавая линейки нарядов, они отталкивались от визуальных образов этносов нашей страны, впечатлялись элементами их традиционных культур. Модели характеризуют тонкое цитирование фольклорных мотивов и футуристические элементы.

Коллекция молодёжной одежды на сезон осень-зима 2022–2023 Лизы Гавринёвой называется «Избранники духов». «Вдохновением на создание коллекции послужил один из самобытных народов, автохтонг Сибири – луораветланы (чукчи). Их этническое мировоззрение погружено в мир космоса, сущности, духов и бытует вне времени. Главный человек, соединяющий с другими мирами обычных жителей в чукотской религии», – это шаман. Шаман не по своей воле им становится, он избирается духами, – рассказывает автор.

Дарья Пивоварова представит коллекцию «Жизнь с опилками в голове»: «Моя коллекция – про природную красоту с её нюансами и несовершенством. Она про пикник с яблоками в саду и тёплый грибной дождь, – поясняет дизайнер. – Я старалась передать свои ощущения от маленькой летней жизни, когда материалы для идей тебе дарит сама природа. В костюмах много традиционного ремесла и ручной работы. Основные техники, используемые в коллекции, – макраме и гобелен. Традиционные декоративно-прикладные элементы дают возможность окунуться в атмосферу деревенского быта».

Ульяна Соколовская презентует костюмы из серии «Тени забытых предков» и поясняет: «Незаслуженно прошлое становится лишь частью истории. Коллекция призывает обернуться назад, к предкам и их опыту, быту и образу. Невинному, чистому, наполненному силой и мудростью. Предки есть в каждом из нас, они незримо, будто бы тенью, формируют основу русского характера, силу народа и его фундаментальные традиции».

Стилист-имиджмейкер Мария Бережная помогает авторам добиться точности и выразительности в подаче образов тематического модного шоу.

Участники и организаторы выражают благодарность в организации показа Виктории Владимировне Джанибекян (доценту кафедры «Искусства костюма и моды» института искусств РГУ им А.Н. Косыгина), а также Ольге Владимировне Ковалевой (доценту, ВРИО директора института искусств РГУ им А.Н. Косыгина).