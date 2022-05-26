Онлайн-платформа Lamoda объявила о запуске бьюти-марафона, где вместе с экспертами индустрии красоты поделится полезными привычками, тенденциями в макияже и трендами в повседневном уходе за кожей, а также представит новые косметические бренды.

«Летом всегда хочется изменений, ярких красок, новинок. Lamoda все это предлагает на одной платформе и призывает начать перемены с любви к себе. Легче всего этого достичь, присоединившись к марафону красоты и познакомившись с новыми брендами», — считают представители платформы.

Начиная с 23 мая и в течение двух недель модная платформа будет делиться материалами и находками в мире красоты и ухода за кожей, а представители брендов в рамках прямых эфиров расскажут, как подготовиться к лету, сделать легкий летний макияж, выбрать новый парфюм и обзавестись бьюти-новинками.

Мероприятие продлится 2 недели. В этом время будет действовать 50-ти процентная скидка на множество товаров из категории «Красота», где можно будет приобрести средства для уход за кожей лица, тела и волосами, ароматы и многое другое. Абсолютно все участники смогут принять участие в розыгрыше бьюти-боксов с большим запасом косметики.

Кроме того, на своей странице во Вконтакте Lamoda проведет розыгрыш трёх бьюти-боксов с сезонным запасом желанных брендов. Принять участие в нем смогут все желающие, а победителей выберут рандомно уже 30 мая.

К новому летнему сезону Lamoda расширяет свою бьюти-категорию российскими и мировыми марками. Теперь в ней представлены такие бренды, как Yves Rocher, Don’t Touch My Skin, Gosh, Planeta Organica, Janeke и другие. Все новые бренды тоже примут участие в марафоне красоты.