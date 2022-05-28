Свердловское предприятие «Vira Plotnikova» готово самостоятельно обучить будущих сотрудников, чтобы закрыть возросший на фоне санкций спрос на разноцветные шубы из 100% мериносовой шерсти. Об этом сообщает портал «Сделано в России».

«Сейчас мы ведем переговоры с рядом ритейлеров, которые работают в сегменте люкс, где требуется замещение ушедших западных компаний. На данный момент у нас заказов значительно больше, чем мы можем произвести, мы остро нуждаемся в швеях, готовы обучать людей на месте», – рассказал заместитель директора по развитию швейной фабрики Альберт Гарипов.

Предприятие шьет шубы от детских размеров до 64-го взрослого. В этом году в коллекции появились изделия и для мужчин.

Сейчас цех заинтересован в найме еще как минимум 20 человек, чтобы увеличить производство на 200 изделий в неделю, уточнил он.

Решить кадровый вопрос компании на данный момент также помогают отраслевые министерства в регионе.