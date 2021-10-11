Вневременные силуэты и природная цветовая гамма - российский бренд DREAM'FUR представляет коллекцию нового сезона.

DREAM'FUR прежде всего известен своими премиальными изделиями из меха соболя, куницы и рыси, на создании которых он специализируется уже более десяти лет. В коллекциях бренда многолетний опыт работы с натуральными материалами сочетается с современным прочтением традиций скорняжного искусства. Меховые пальто и шубы на шелковых подкладах, кашемировые пальто и парки с меховой отделкой собираются вручную и дополняются декоративными деталями ручной работы. Модели выполнены в классических силуэтах: трапеция, овал, халат с запахом, кимоно с различными формами воротников – стойка, отложной, апаш, английский, придающие вещам выразительные акценты. Кроме того, в DREAM'FUR можно создать идеальную шубу по индивидуальным меркам и личным предпочтениям.

В прошлом сезоне бренд расширил ассортимент моделей верхней одежды и среднего слоя из кожи и кашемира, а также представил линейку брючных костюмов из шерсти, предлагая своим клиентам законченные образы как для рабочих будней, так и для расслабленных викендов.

Цветовая гамма коллекции DREAM'FUR основывается на натуральных природных оттенках, подчеркивая качество используемых материалов и производства. Модели из всех линеек собираются в законченный монохромный тотал лук, представляя современное прочтение брендом элегантной классики вне времени.