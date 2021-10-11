С 7 по 10 октября на Новой сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге прошла St. Petersburg Fashion Week. В этом сезоне гостей ожидала Деловая программа и Арт-пространство, где была представлена экспозиция художников в рамках творческой коллаборации «Мода здесь и сейчас».

8 октября состоялся показ FRESH FASHION BY VLADIMIR BUKHINNIK коллекций студентов-выпускников школы дизайна костюма Fresh Fashion. Совместная коллекция получила название ПОЧИЛИМ! («чилить» – молодежный сленг – от англ. chilling - ничего не делать). Авторы коллекций студенты школы Fresh Fashion: Анна Атаманчук, Эльвира Баско, Анна Власова, Инна Глухарева, Кристина Горбань, Анна Зеликова, Елена Коноплева, Ольга Литвиненко, Александр Панкратов, Анастасия Пустовит, Daria Raposa, Надежда Тимченко, Елена Дусалова.

Художественным руководителем показа выступил Владимир Бухинник, дизайнер и театральный художник, Член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.

Владимир Бухинник вошел в состав экспертов Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS. Бухинник является автором костюмов к телевизионным и художественным фильмам, музыкальным клипам, театральным постановкам. Является дизайнером нескольких десятков модных коллекций одежды, показы которых проходили не только в Петербурге, но и за рубежом.