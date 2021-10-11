Певица Rosalía, в прошлом году ставшая амбассадором М.А.С., выпустила коллаборацию с брендом. Источником вдохновения для капсульной линейки косметики стала испанская культура, пишет Buro 24/7.

Названная в честь модного сингла певицы коллекция M.A.C Aute Cuture Starring Rosalía состоит из 18 предметов. В неё вошли матовая жидкая помада Retro Matte Liquid Lipcolor, представленная в четырёх оттенках, палетка теней для век, сочетающая в себе нейтральные и металлические тона, и многое другое.

Также в капсуле представлены украшения для ногтей и несколько вариантов маникюрных лаков, среди которых можно найти перламутровые, кремовые и металлик оттенки. «Эти цвета символизируют силу – радикальную и экстремальную женственность», – приводит Elle слова Rosalía. В коллекции также представлено два набора страз, которые, по словам экспертов бренда, помогут разнообразить маникюр, придадут ногтям дополнительного блеска.

Для певицы маникюр с украшениями – часть имиджа. Звезда часто носит смелые или блестящие ногти, что, без сомнения, послужило одним из главных источников вдохновения для этого сотрудничества. Как объясняет сама девушка, для нее яркий маникюр является символом силы и радикально экстремальной женственности.