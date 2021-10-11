Парусное сообщество «Сила ветра» выпустило коллекцию для всех любителей парусных гонок и яхтинга в любое время года.

В коллекцию вошли дождевики, поясные сумки и козырьки в трех цветах: темно-сером, розовом и бежевом. Вещи изготовлены из трехслойной влагозащитной дышащей мембраны, имеют прочные проклеенные швы и влагозащитные молнии, пишет The Blueprint. Также в капсуле можно найти черную футболку с координатами, чтобы не потеряться.

В лукбуке коллекции снялись друзья сообщества – Соня Мунтян, Юра Федосеев, Джейн Анкома, Варвара Шилова, Саша Залесский и Игорь Климов. Они позировали фотографу Ивану Кайдашу, рассказывает Buro 24/7.

В создании вещей «Силе ветра» помогала марка SHU. Стоимость дождевика составляет 12 000 рублей, сумки – 3 000 рублей, а козырька – 2 000 рублей. Их можно купить в онлайн-магазине и в офисе «Силы ветра» в Даевом переулке в Москве.