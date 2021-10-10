В рамках Уральской индустриальной биеннале ювелирная марка Avgvst показала коллекцию украшений «Пятна борща». Это советские ситцевые предметы, усыпанные «каплями» синтетического корунда, пишет The Blueprint.

Проект посвящен большой ювелирной мистификации советского времени – «драгоценным» рубинам и александритам. Во времена СССР украшения с граненым камнем красного цвета приобретали как инвестицию и хранили как семейную реликвию, однако в большинстве из них были не натуральные, а синтетические корунды, себестоимость которых крайне мала.

«Это история о наших мамах и бабушках, которые любили свои украшения и берегли их, надеясь однажды передать своим детям и внукам, как инвестицию и как семейную реликвию. Это история о коллективном обмане и самообмане. О красоте ограненных камней на грошовом ситце», – сообщается на сайте бренда.

Как сообщает интернет-журнал Global City, увидеть коллаборацию Avgvst с Уральской индустриальной биеннале можно в здании бывшего кинотеатра «Салют» до 5 декабря. В поддержку проекта бренд выпустил лимитированную коллекцию украшений, доступную для продажи. В нее вошла серебряная цепочка и браслет с использованием выращенного рубина. Украшения доступны для покупки на официальном сайте бренда.