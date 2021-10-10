В СМИ появились сообщения о том, что Меган Маркл собирается запустить собственный бьюти-бизнес.

Супругу принца Гарри заметили на деловом ужине с Биллом Гати и Грегом Ренкером, основателями компании Guthy-Renker. Они известны тем, что сотрудничали с такими селебрити, как Дженнифер Лопес и Синди Кроуфорд и помогали им с запуском линии косметики, пишет Tbeauty.ru.

Пока не известно, что именно будет представлять из себя новый бренд Меган (средства для макияжа, ухода за кожей или волосами), равно как и приблизительные сроки его выхода на рынок. При этом аналитики считают, он может стать серьезным игроком на рынке красоты. По статистике, внешность Маркл пресса обсуждала чаще любых других знаменитостей. О ее прическе, уходе за кожей, макияже было написано примерно 88,5 миллионов статей.

Напомним, герцоги Сассекские ведут активную деятельность после того, как оставили официальные обязанности членов королевской семьи. Как отмечает Vogue UA, пара заключила с Netflix контракт, сумма которого оценивается в 100 миллионов долларов. В рамках проекта выйдет документальный сериал «Сердце непокоренных» (Heart of Invictus), который повествует о спортсменах с инвалидностью, которые намерены принять участие в Invictus Games, назначенных на 2022 год в Гааге. Стриминговый сервис Spotify также заключил контракт со звездной парой: на его базе будут выходить подкасты с герцогами Сассекскими. В июне вышла книга Меган Маркл "Скамейка", которая вошла в число бестселлеров по версии New York Times. Также Меган будет озвучивать персонажей в мультфильмах Disney.