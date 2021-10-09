К запуску нового сезона «Цветной» приготовил коллаборацию с российским брендом Vereja. Проект Игоря Андреева и Маши Комаровой совместно с универмагом создал коллекцию теплых вещей. В нее вошли два вида шапок, манишка, два вида шарфов и кольца со сказочными персонажами из вселенной Vereja, отсылающими нас к русскому фольклору, пишет Elle.

С 11 октября коллаборация будет представлена в специальном корнере бренда на 4-м этаже. Стоимость вещей из коллекции начинается от 5000 рублей за кольцо и доходит до 10 000 за шарф.

Еще одной не менее важной частью сотрудничества стала 25-метровая апсайкл-инсталляция в атриуме универмага, выполненная из ненужных вещей, которые «Цветной», Vereja и фонд «Второе дыхание» собирали весь сентябрь. Посмотреть на инсталляцию можно будет до конца года, а после ее демонтажа материалы отправятся в Vereja для дальнейших проектов и в фонд «Второе дыхание» на переработку. Как утверждают в универмаге, результат показал интерес покупателей к таким инициативам, отмечает GQ.

На этом апсайклинг-инициативы «Цветного» не закачиваются: весь сезон на его этажах будут представлены проекты, поддерживающие принцип устойчивого развития и вторичного потребления. Так, в сентябре уже состоялся поп-ап бренда Strogo с селекцией винтажных вещей, а THE CULTT показали подборку сумок. В октября в «Цветном» можно сдать вещи в ресейл или на переработку, а в конце осени начнут функционировать и зарядные станции для электромобилей.