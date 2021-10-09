Актриса и певица Шарлотта Генсбур разработала капсульную коллекцию для бренда Zara. Источником вдохновения стал ее собственный повседневный стиль: в линейку вошли узкие и широкие джинсы, свитер, рубашка и куртка из денима, а также лонгслив, футболка, майка и чёрное нижнее бельё – бралетт и трусы, пишет The Blueprint.

«Я действительно так одеваюсь каждый день. Я не хочу тратить на подбор одежды больше 10 минут утром. У меня дети в возрасте от 10 до 24 лет, и я всегда ползала за ними на коленях. Мне нравится так жить. Я не могу носить каблуки или юбки, это просто невозможно при моём образе жизни, так что эта коллекция стала по-настоящему идеальной для меня», – приводит Wonderzine слова актрисы.

Манеру одеваться она частично позаимствовала у своего отца, французского поэта и композитора Сержа Генсбура. «Я очень рано поняла, что у моих родителей была своего рода униформа. Возможно, у отца больше, чем у матери, ведь она часто экспериментировала с разными стилями в 70-е, хоть у нее и был свой "фирменный" крой джинсов. Но у моего отца действительно было 2 пары джинсов, 4 рубашки, 4 футболки, белые ботинки Repetto – и на этом все. Для меня оказалось очень обнадеживающим найти свои собственные силуэты. Я не искала свой стиль, это в принципе было очевидно», – цитирует Harper’s Bazaar Шарлотту.

Коллекция уже поступила в продажу онлайн и в магазины Zara по всему миру.