Южнокорейская актриса и модель Хо Ен Чон, сыгравшая главную роль в стремительно набирающем популярность сериале Netflix «Игра в кальмара», стала амбассадором Louis Vuitton. Она уже сотрудничала с французским Домом, приняв участие в показе весенне-летней коллекции 2017 и снявшись в кампании ready-to-wear в 2017-м. Однако в качестве амбассадора актриса и модель теперь будет представлять бренд на светских мероприятиях и чаще появляться в рекламе.

Креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер рассказал, что очень рад поработать с актрисой, поскольку в ней он видит большой потенциал. «Я сразу же влюбился в огромный талант и невероятную личность Чон Хо Ен, и я с нетерпением жду начала новой главы нашего совместного пути, который мы начали несколько лет назад», – приводит Buro 24/7 слова дизайнера.

27-летняя актриса прославилась в мире моды задолго до съемок в сериале «Игра в кальмара». Она входит в Топ-50 лучших моделей планеты, неоднократно брала участие в показах ведущих брендов и заняла второе место в четвертом сезоне «Топ-модель по-корейски». Любопытно, что в индустрии Чон Хо-Ён прославилась ярко-рыжим, почти красным, оттенком длинных волос.

«Для меня большая честь отметить, что я начала карьеру в качестве актрисы с Louis Vuitton после моей работы с ними в качестве модели. Я с нетерпением жду каждого момента, когда буду работать с Louis Vuitton в качестве их глобального амбассадора», – цитирует Elle девушку.