Украинский бренд Sleeper анонсировал благотворительную акцию по борьбе с раком груди. В октябре часть средств от продаж вещей розового цвета будет направлена на поддержку женщин, которые столкнулись с этим онкозаболеванием.

Инициатива – часть благотворительной кампании бренда, реализуемой в рамках месяца повышения осведомлённости о раке молочной железы и о важности его выявления на ранней стадии. Уже третий год подряд марка работает с фондом «Квитна», пишет Buro 247.

Помимо этого, Sleeper отправит всех своих желающих сотрудниц на обследование молочной железы. «Ранняя диагностика и правильная профилактика способны предотвратить или снизить риск раковых заболеваний, а обнаружение рака на ранней стадии даёт больше шансов на полное выздоровление», – приводит Wonderzine слова представителей бренда.

С 1985 года ВОЗ считает октябрь месяцем борьбы с раком молочной железы, а 15 октября – Всемирным днём борьбы с заболеванием. Согласно статистике, каждые 19 секунд в мире ставят соответствующий диагноз. Благодаря благотворительной и просветительской кампании за последние 30 лет уровень смертности от заболевания снизился на 40 %, а количество ремиссий превышает 90 % – в случае обнаружения заболевания на ранней стадии.