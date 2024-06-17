Вечер 13 июня вошёл в историю блистательным дуэтом моды и литературы: в усадебном саду Государственного музея А. С. Пушкина известный Российский бренд Душегрея провёл триумфальный показ летней коллекции «Золотой петушок», посвящённой юбилею гениального писателя.

На создание коллекции дизайнера Наталью Душегрея вдохновили сказки «О золотом петушке», «О рыбаке и рыбке», "О царе Салтане" и поэма «Руслан и Людмила», в которых затейливые фантазии воображения чутко и тонко синхронизируются с мудростью и морально-нравственным смыслом.

Сильный дождь не смутил ни знаменитых гостей, ни моделей, но создал эффект иммерсивности, став живописной природной декорацией, погружающей в атмосферу сказок Пушкина. Если у Александра Сергеевича из водных глубин появлялись бравые «витязи морские», то у Натальи Душегреи в чарующей романтике тёплого летнего дождя предстали прекрасные Царь-девицы!

Символично, что открывала показ актриса Алекса Качер, представшая в пленительном образе из «Сказки о рыбаке и рыбке», в котором принты гармонично сочетаются с разнообразными комбинациями морской цветовой палитры.

Коллекция «Золотой петушок» изобилует яркими и сочными цветовыми сочетаниями и фантазийными мотивами. Дополняли образы моделей эффектные головные уборы, которые основатель и дизайнер бренда Наталья Душегрея создала специально для показа.

Кокошники и чалмы стали изюминкой, органично венчавшей каждый наряд. Завершала дефиле актриса Яна Крайнова, чей наряд восхитил миксом легендарного "Лукоморья" из поэмы "Руслан и Людмила" с образом затейницы-белочки из "Сказки о царе Салтане".

Продюсером показа выступила Ирина Боровлева, режиссёр театрализованного действия - Елена Склярова. Модели дефилировали по живописным локациям усадебного сада под музыку групп «Mivari» и «Хвоя». Показ проходил в рамках фестиваля #ПушкинLeto.

Среди знаменитых гостей вечера присутствовали: Нонна Гришаева с дочерью Анастасией, Ирина Безрукова, Марина Яковлева, Алла Юганова, Ирина Сашина, Ив Набиев, Владислав Шкляев, Ева Авеева, Ольга Жук, Сергей Балашов, Алина Балахонова, блогеры Татьяна Таран, Жанна Антонова, Наталья Берсанова, Кристина Романова и др. Все эти знаменитые дивы являются давними приверженцами Душегреи.

Партнёрами показа коллекции «Золотой петушок» в усадебном саду музея выступили «Мастерская Олеси Мустаевой», «Доктор Море», «L’plants», «HydroBionique by Doctor Ocean», «Fragrance Jo», «Anaminerals», «Nonicare», «Pulanna».

Ведущим вечера стал телерадиоведущий, актёр Иван Распопов. Перед началом показа Иван провёл викторину на знание собравшимися творчества Пушкина, с призами от партнёров мероприятия.

Девизом бренда Душегрея является фраза «Одеваем в искусство!»

В ДНК каждой коллекции виртуозного дизайнера - синергия сказочных принтов многогранных художников и чувственная квинтэссенция смыслов и разнообразных ассоциаций, навеянных культурными и этническими мотивами и экзотической природой.

Коллекция pret-a-porte «Золотой петушок» — изысканный синтез чарующего колорита Востока и незыблемых традиций Русской культуры. Каждая модель дарит безграничный простор для различных комбинаций, которые раскрасят ярким калейдоскопом эмоций атмосферу будней и будут уместны для торжественных выходов, знаковых и значимых жизненных событий.

Восхитительными сказочными мотивами вдохновлялась Юлия Бурулева

Фото: Дмитрий Бабушкин, Юлия Ханина, Ирина Харламова