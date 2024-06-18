Модели новой весенне-летней коллекции Tamaris отличаются лаконичностью и строгой геометрией, премиальным качеством, натуральными материалами, неподвластным времени дизайном и фирменной стилистикой.

В коллекцию вошли мокасины, мюли, босоножки на массивном каблуке, босоножки в стиле колор-блок, кроссовки и элегантные туфли-лодочки. Верх, подкладка и стелька модели выполнены из высококачественной мягкой телячьей кожи. Вся обувь премиум-линейки Newd изготовлена с использованием инновационных технологий Anti-Slide и Anti-Shokk.

Коллекция включает в себя не только фирменные розничные магазины, но и интернет-магазине tamaris.ru и мобильное приложениие.

Tamaris - немецкий бренд женской и мужской обуви и аксессуаров в сегменте средний+, основанный в 1967 году. Бренд принадлежит компании Wortmann Schuh-Holding KG, которая занимается производством немецкой обуви. Коллекции Tamaris создаются в современной эстетике, сочетающей классические элементы с актуальными тенденциями моды. Более 70% моделей производятся с использованием как минимум одной из 15 запатентованных технологий Tamaris, а за их разработку отвечает специальный инновационный центр в Детмольде. В России бренд представлен компанией «Вортманн Восток», дочерней компанией холдинга Wortmann Group.

Фото предоставлены компанией.