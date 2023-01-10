Впечатляющий дизайн и ограниченный тираж: накануне Нового года компания "Бронницкий Ювелир" представила новую лимитированную коллекцию украшений "Фламинго" из белого золота с редкими морганитами и бриллиантами.

Фламинго, грациозная и благородная птица с оперением удивительного цвета, стала источником вдохновения для создания чувственной коллекции. Кольца, серьги, колье выполнены из белого золота. Центральные элементы – редкие морганиты каплевидной формы – природные камни, которые ценятся за свой натуральный нежный оттенок. Множество инкрустированных бриллиантов круглой огранки усиливают переливы солирующего морганита.

В коллекции представлена целая серия актуальных разомкнутых колец, силуэт которых напоминает изгиб шеи фламинго. Есть пусеты и серьги с классическим английским замком, некоторые с изящным подвесным элементом – морганитом каплевидной формы. Для поклонников классики в коллекцию включены украшения с камнем круглой огранки.

Лимитированная коллекция "Фламинго" бренда "Бронницкий Ювелир" выпущена в ограниченном количестве – это прекрасный шанс стать в наступающем году обладательницей редкого украшения.

Сеть "Бронницкий Ювелир" насчитывает 54 франчайзинговых салона в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Липецке. Украшения бренда можно также приобрести через собственный интернет-магазин. Сейчас бренд активно работает над привлечением новой, более молодой аудитории - об этом говорит обновленный светлый концепт салонов, где центральное место занимает логотип в форме буквы «О», имитирующей кольцо с бриллиантом, и трендовые коллекции украшений.