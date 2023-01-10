Релиз приурочен к выходу нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», премьера которого в России состоится 5 января 2023 года, сообщает компания.

В коллекцию вошли три модели носков спортивного фасона – «Искусство поражать», «Искусство маскировки» и «Искусство перемещения». Каждая пара оформлена как предметный паттерн. Названия и изображения перекликаются с сюжетом фильма.

Лукбук коллекции по мотивам фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» снимал фотограф Дмитрий Тайга. Съёмка проходила в Санкт-Петербурге.

Коллекция будет доступна на сайте myfriday.ru с 10 января 2023 года, позже носки поступят в продажу в фирменных магазинах St. Friday Socks по всей стране.

St.Friday Socks – российский бренд дизайнерских носков и аксессуаров. Продукция производится на собственной фабрике в Санкт-Петербурге. Гребенная пряжа для носков St.Friday Socks поставляется из Италии, Эстонии, Турции и Узбекистана.