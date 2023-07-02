Владелица бьюти-центра Legend NY и бизнес-консультант Елена Махота рассказала о таком понятии, как «примерочный шопинг» и как этот метод влияет на наше денежное мышление и прирост прибыли.

Суть примерочного шопинга заключается в том, что вы примеряете на себя определенные покупки, которые являются вашими целями, те вещи, которые вам хотелось бы купить. Обычно, специалисты, занимающиеся денежным мышлением, рекомендуют делать примерочный шопинг в 3, в 10 и даже в 100 раз больше дохода. Допустим, если ваш доход, на данный момент, составляет 200.000р., то первый примерочный шопинг стоит сделать на 600.000р., следующий на 2.000 000р. и затем на 20.000 000р.



Примерочный шопинг рекомендуют делать раз в квартал и основная функция этой практики — расширить ваше представление о том, что вы можете себе позволить. Дело в том, что большинство людей имеют в голове определенные ограничивающие убеждения по поводу того сколько денег они могут получать, сколько источников дохода они могут иметь и чем в целом они могут обладать из имущества или желаемых предметов таких как автомобиль, недвижимость, путешествия.

Суть примерочного шопинга заключается в том, что вы ставите рамки x3, x10, x100 и определяете то, что вы хотите посмотреть и примерить за эти деньги. Например, если это примерочный шопинг на 600.000р. — это может быть отдых в отеле, в котором вы давно мечтали побывать.



Механика примерочного шопинга:

Вы должны связаться с агентом, который продает путевку, съездить в агентство или по телефону узнать подробности. В тот момент, когда вы будете встречаться с агентом вы должны представлять, что вы на самом деле покупаете эту путевку за 600.000р. Наш мозг не видит разницы в событиях, которые случаются на самом деле, и в событиях, которые мы детально продумываем — он воспринимает любую информацию как реальную. Это открытие произошло более 100 лет назад одним из основателей денежного мышления, Наполеоном Хиллом, и называется «система формирования собственных убеждений». Основываясь на этой системе, важно детализировано продумывать все события, которых вы желаете — «примерять» то, что мы хотим и наш мозг начнет искать способы получения желаемого. Более подробно с этой системой можно познакомиться в книге «Думай и богатей».

В качестве интересного кейса приведу пример примерочного шоппинга в 100 раз больше дохода, стоит отметить, что в таких рамках чаще всего идет визуализация покупки недвижимости. Допустим, девушка хочет приобрести квартиру. Она делает примерочный шопинг и выбирает квартиру мечты раз в квартал, а через несколько лет становится обладательницей этой квартиры. В процессе примерочного шопинга мозг начинает искать возможности для реализации ваших целей.

Я рекомендую примерочный шопинг, потому что это крайне эффективный инструмент и очень важно применять этот инструмент на практике раз в квартал, чтобы постоянно приучать свой мозг к визуализации и к физическому воплощению ваших целей и желаний.