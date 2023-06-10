Российский бренд Vereja, основанный Игорем Андреевым и Машей Комаровой, представил коллаборацию с концепт-стором «Яндекс.Маркета» «Универмаг». Главным визуальным образом линии стала береза как символ весны.

Так, черно-белая стилистика, навеянная цветами коры этого дерева, нашла отражение в костюме «Царь Берез», футболках и свитшотах. Помимо этого, представлены аксессуары — сумки с изображением березовой рощи, металлические кулоны в виде пеньков, сумки для телефонов и другие изделия, а также картины.

Большинство вещей из новой коллекции — вязаные и созданы вручную. Приобрести продукцию «Универмаг» х Vereja можно на сайте концептстора с доставкой от сервиса «Яндекс Маркет».

Чтобы снять лубку дропа, Vereja отправился в Подмосковье. За сет-дизайн отвечала команда Lupine. Они предложили свои приспособления для сбора нектара и создали тематическую еду. Фотографом выступил Максим Купре. А музыку к видео написала группа «Залпом».