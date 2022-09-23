02 сентября завершилась 38-я выставка CPM - Collection Premiére Moscow, крупнейшая b2b платформа индустрии моды в России и Центральной Азии, существующая с 2003 года. Организаторы из компании “ЭКСПО ФЬЮЖН” подвели итоги прошедшей сессии заказов весна-лето 2023.

Экспозицию из 500 торговых марок, представляющих 18 стран, посетило 16 000 специалистов - ритейлеров, сотрудников сервисных компаний, производителей одежды и аксессуаров, аналитиков рынка и журналистов из большинства регионов Российской Федерации, а также Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Подтвердив международный статус, выставка CPM представила экспозицию модных брендов из Турции, Италии, Франции, Китая, а также европейских и латиноамериканских стран, преимущественно презентуемую российскими торговыми агентами и мультибрендовыми шоу-румами, работающими в Москве. Несмотря на сложную ситуацию в международных торговых отношениях и логистике, все партнеры и участники подчеркнули желание нормализовать работу с российскими клиентами и вернуться к активному развитию поставок, когда это станет возможным.

Томас Штенцель, Генеральный директор компании-организатора выставки СРМ - ООО "ЭКСПО ФЬЮЖН": "Выставка с первого дня взяла очень хороший темп работы, многие участники говорили об удачных сделках и большом количестве написанных заказов от постоянных, а также новых партнеров. Мы гордимся тем, что СРМ неизменно остается платформой номер один для деловой коммуникации в индустрии моды!"

Как и ожидалось, структурные изменения во всех каналах b2b и b2c коммуникации сделали выставку ключевым местом встречи всех игроков - от поставщиков материалов и производителей готового продукта до ритейлеров, аналитиков, маркетологов и сервисных специалистов. Важной и реально работающей платформой для бизнес диалога стал Международный форум инноваций и технологий fashion ритейла RFRF - Russian Fashion Retail Forum, являющийся официальной деловой программой CPM. В новом формате public-talk сессий приняли участие первые лица и топ-менеджеры коммерческих банков, логистических компаний, ведущих тренд-бюро, маркетплейсов, профильных ассоциаций, торговых сетей и успешных коммерческих брендов. В работе форума приняли участие 13 модераторов и 70 спикеров, стратегическую поддержку событию оказали Fashion Consulting Group, PROfashion, Retail.ru, “Fashion прокачка”, “Магазин 4.0”, а также аналитический центр “РБК Исследования рынков”.

Важной составляющей прошедшей выставки стала тема господдержки в адрес российских производителей одежды и ритейлеров. Актуальные каналы взаимодействия с госструктурами и успешные кейсы обсуждались представителями Минпромторга России, Российского экспортного центра, Агентства креативных индустрий и Московского инновационного кластера - в рамках форума RFRF 31 августа. Впервые на CPM работал стенд “Точка легпрома”, презентующий актуальные возможности взаимодействия участников индустрии моды с Минпромторгом России. Кроме того, благодаря поддержке центров “Мой бизнес” и подразделений Российского экспортного центра, в выставке приняли участие производители из ряда регионов, включая Тверскую, Кировскую, Воронежскую и Калужскую области, Хабаровский и Краснодарский края. Всего на CPM было представлено более 250 российских торговых марок и сервисных компаний, что превысило 50% всей экспозиции выставки.

Николай Ярцев, директор выставочного проекта СРМ: "Выставка СРМ объединила в прошедшем сезоне более 500 брендов из 18 стран, а также 16 тысяч ритейлеров, собравшихся в "Экспоцентре" для формирования заказов на будущий сезон. Мы наблюдаем активные изменения модного рынка и стараемся поддерживать тех участников, кто в этом нуждается. Так, например, было представлено 42 стенда CPM Brand Corner с малыми марками, а также площадки CPM Fashion Connect и "Биржа контрактов", призванные помочь экспонентам и гостям найти новых сотрудников и партнеров".

Большую роль в развитии CPM играет специализированная выставка индустрии нижнего белья - dreams by CPM body & beach. Прошедший сезон собрал 40 торговых марок модного белья, купальников, пляжной и домашней одежды, а также линий для занятий йогой и активным спортом. Многие коллекции были представлены не только на стендах, но и в рамках программы подиумных показов dreams selected show. Для участников выставки также работал экспертный лекторий dreams dialogue, организованный при поддержке Retail.ru, Fashion Consulting Group и LingerieBusiness.ru. Релокация dreams by CPM body & beach в павильон Форум ЦВК “Экспоцентр” - к экспозиции европейский брендов премиум-сегмента - помогла многим участникам найти новых оптовых клиентов и партнеров, а также сподвигла на планы по расширению коллекций и соответствующему увеличению площади стендов к будущему сезону выставки.

На стенде CPM Fashion connect, организованном в партнерстве со специализированным кадровым агентством “Модное Бюро”, можно было найти актуальные вакансии и оставить резюме, в дальнейшем вся собранная информация будет размещена на официальном сайте выставки.

Обменяться контактами и найти новых партнеров по производству также можно было на стенде “Биржа контрактов” от ИД PROfashion, Русской ассоциации участников фэшн-индустрии (РАФИ) и Московского инновационного кластера i.moscow. Благодаря проекту, у участников и гостей выставки появилась возможность заявить о своей фабрике или же найти надежную производственную площадку.

Также в рамках выставки СРМ в павильоне 1 проходил выставочный проект Euro Shoes @CPM, крупнейшая в России и странах ЕАЭС международная оптовая платформа для производителей обуви, сумок и аксессуаров. В прошедшем сезоне география экспонентов заметно расширилась, среди новых участников были компании из Индии, Ирана, а также Ассоциация “УЗЧАРМСАНОАТ” кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Республики Узбекистан.

Звезды театра, кино и музыкальной сцены по традиции не смогли пропустить CPM. Первыми узнать о тенденциях весна-лето 2023 и поддержать выставку приехали Екатерина Одинцова, Ирина Хакамада, Игорь Гуляев, Константин Андрикопулос, Александр Белоногов, Екатерина Дробыш, Федор Гамалея, Евгений Тихонович (РБК Стиль), Марина Дэмченко (Fashion Collection) и Юрате Гураускайте (U Magazine), а также многие другие. Звезды смогли оценить по достоинству не только коллекции одежды и аксессуаров будущего сезона, но и новинки от Petitte The Beauty, Arcaya Cosmetics, LaNature, Larwool, CollaGen, By Chubaruk и лидера в области аромамаркетинга “Третье Чувство” с линейкой продукции Coba.

Будущий 39-й сезон выставки CPM – Collection Premiére Moscow в московском ЦВК “Экспоцентр” состоится с 20 по 23 февраля 2023. Экспоненты представят коллекции осень-зима 2023/24.