В 1973 году публике были представлены первые «Желтые ботинки», которые стали первой водонепроницаемой обувью в мире. Оригинальные ботинки были сделаны из непромокаемой кожи пшеничного цвета. В то время мы не знали, что создали новую икону стиля, но как только ботинки вошли в историю обуви, пшеничный (который сейчас мы называем «желтым») цвет навсегда стал ассоциироваться с нашим брендом, символизируя качество и мастерство обработки кожи.

Благодаря успеху легендарного «Желтого ботинка» Timberland, который в процессе производства по-прежнему проходит более 80 операций и до сих пор признается самой долговечной обувью, Timberland превратился в мировой бренд.

Легендарные шестидюймовые ботинки Timberland® до сих пор являются musthave для стильных образов. Прочные и водонепроницаемые, они отлично защищают в непогоду.

Они настолько успешны и узнаваемы, что давно стали символом Timberland®.