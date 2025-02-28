Знаменитый российский дизайнер Наталья Душегрея пригласила всех из монохромной зимы в яркую палитру знойного лета, благоухающего калейдоскопом цветов и ароматов: в легендарном Гостином дворе бренд Душегрея представил показ новой коллекции «Цветущий июнь». Музыкальным обрамлением дефиле стали две восхитительные композиции Фолк-рок группы ТЁРН, которые идеально дополнили театрализованную концепцию показа, подчеркнув уникальный колорит каждой модели.

Коллекция была представлена в рамках выставки-форума «Уникальная Россия» и проекта «Этноподиум», а вместе с профессиональными моделями на подиум по доброй традиции вышли знаменитые личности – дефиле «Цветущего июня» презентовали актриса и режиссер Оксана Сташенко и актриса театра и кино Яна Крайнова.

Среди гостей присутствовали: телеведущая Татьяна Судец, актрисы Серафима Низовская, Карина Орлова, Ева Авеева, суперфиналист проекта Голос Ив Набиев, ведущая Елена Вербицкая, блогеры Татьяна Таран, Жанна Антонова, Кристина Романова и другие.

В новой коллекции Наталья Душегрея в своём фирменном стиле продолжает гармоничную синергию традиций и самых современных модных тенденций.

Создавая «Цветущий июнь», дизайнер вдохновлялась неповторимой красотой и изяществом цветочных композиций, витиеватых узоров пейсли и затейливых орнаментов. Насыщенные и яркие ткани с Востока тысячелетие назад прочно вошли в русскую культуру и стали её неотъемлемой частью.

Оригинальные орнаменты невероятно органично и гармонично интегрированы в каждое изделие, олицетворяющее романтику и чарующий дух приключений, неиссякаемую энергию свободы и дерзкую смелость.

Цветочный принт разбавлен полоской, что придает визуальной динамики. Роскошные восточные узоры, словно сошедшие со страниц древних манускриптов, изящно трансформированы в эффектные силуэты. В коллекции представлена современная интерпретация кимоно: в блузах, в жилетах и в пальто, а также блузы и платья в этническом стиле. Все модели великолепно адаптированы в стиле городской классики.

Элегантные акценты добавляют жакеты в стиле Шанель, а также воздушные платья, в которых каждая женщина ощущает себя главной героиней романа, с чарующим и пленительным названием «Жизнь!»

Цветовая гамма, как и всегда в моделях Душегреи, небанальна и нетривиальна: насыщенный терракот вызывает ассоциации с багряным закатом, а фантазийная бирюза приглашает в морские и поднебесные дали, яркий бордо, словно спелые вишни или изысканное красное вино, будоражит воображение.

Подчёркивая контрасты и парадоксы человеческой души и изменчивость настроения, модели дополняют сдержанные спокойные оттенки – аристократичный бежевый, благородный джинсовый и вечно актуальный черный.

«Цветущий июнь» от Натальи Душегреи дарит яркий спектр эмоций и чувств независимо от капризов погоды и сюрпризов природы. Новая коллекция уже доступна в шоуруме Душегреи на метро Третьяковская и на сайте интернет-магазина.

Фото Юлии Ханиной, Дмитрия Бабушкина, Павла Косолапова