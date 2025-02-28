На выставке моды CPM – Collection Première Moscow было представлено более 900 брендов женской, мужской и детской одежды, нижнего белья и аксессуаров из 28 стран, а также торговое оборудование и широкий спектр сервисов для ритейла. Вместе с выставкой начал работу четырехдневный Бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum, в котором приняли участие 150 топ-спикеров индустрии моды.

Традиционно выставку CPM посещает большое количество медийных персон: актеры, телеведущие, музыканты, журналисты и инфлюенсеры, которые с интересом знакомятся с тенденциями будущего сезона. Многие из них с удовольствием поделились своими впечатлениями, отмечая масштаб и значимость выставки.

Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская сказала: «Мы вместе с выставкой переехали в новое место, чему я безусловна рада. Спасибо огромное организаторам, которые каждый раз приглашают на выставку прикоснуться к прекрасному и познакомиться с новинками в фэшн-индустрии, нижнего белья ювелирных украшений. Мы всегда в тренде и узнаем о новинках самыми первыми».

Алена Хмельницкая, российская актриса театра и кино была на выставке впервые и была приятно удивлена масштабом. «К сожалению, у меня было не так много времени, прошла мельком, но успела заглянуть на стенд верхней одежды к дизайнеру из Екатеринбурга Вире Плотниковой. Присмотрела себе розовую шубку из инновационного материала на основе шерсти мериноса. Буду носить и радоваться».

Vira Plotnikova — российский модный премиальный бренд из Екатеринбурга. Ключевая инновация бренда — экологичный материал Merino WoolFur, созданный без вреда для животных. В ассортименте: шубы Teddy, дублёнки, пальто и пуховики с акцентом на комфорт и современные тренды, безупречный крой и актуальный стиль. Уникальная технология плоского шва придаёт изделиям люксовое качество. Бренд сочетает классические силуэты с модными решениями и богатой палитрой оттенков.

Кстати, дизайнерские дубленки от Виры Плотниковой оценила и Ирина Хакамада: «С пустыми руками с выставки CPM я не ушла: присмотрела классную дубленку. Очень необычная дизайнерская вещь. В этом сезоне на выставке я обратила внимание, что представлено много стильных вещей, большинство из которых сделано из экологических материалов, что не может не радовать. Также, впечатлила цветовая гамма. Очень рада, что российские дизайнеры ничего не боятся и идут вперед! И приятно то, что на выставке я могу подойти к каждому стенду и потрогать вещь, примерить на себе и понять, подходит она мне или нет».

Как отметили звезды театра и кино эко-шубки дизайнера Виры Плотниковой обладают особой мягкостью и притягательностью. Одно из главных преимуществ — все изделия невероятно легкие, практически невесомые. Люкс-полиэстр — тот материал, который создает точную имитацию натурального меха: ламы, песца, соболя, стриженного бобра. Дополнительный плюс — многие модели в коллекции двухсторонние. Vira Plotnikova использует уникальные полотна люкс эко-меха, где изнаночная сторона представляет собой бархатистую искусственную замшу. Что, собственно говоря, и позволяет проектировать двухсторонние изделия. При прикосновении к ним возникают настолько приятные тактильные ощущения, что такие мягкие эко-шубки даже не хочется выпускать из рук. Настоящим хитом коллекции можно с уверенностью назвать не только модные эко-шубы с длинным ворсом, но и укороченные эко-дубленки свободного кроя, которые создают более молодежное и динамичное настроение.