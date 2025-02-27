В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Минпромторг России совместно с федеральными органами власти, Правительством Москвы, Фондом «Росконгресс», Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив организует масштабную Международную ярмарку онлайн-продаж отечественных брендов.

Мероприятие пройдет 17 или 18 мая 2025 года на Красной площади в Москве.

На ярмарке будут представлены товары более 100 российских производителей, включая компании, уже экспортирующие продукцию, и тех, кто только планирует выход на рынок КНР.

Временные павильоны станут площадкой для прямых эфиров с участием популярных китайских блогеров-стримеров. Трансляции продлятся от 4 до 8 часов, а продажи осуществятся через международные платформы электронной торговли.

Проект направлен на укрепление позиций российских товаров в Китае и параллельно ориентирован на внутреннего потребителя. Участники получат уникальную возможность прямого взаимодействия с иностранной аудиторией и повышения узнаваемости брендов.

Заявки для участия необходимо отправить оператору мероприятия — Фонду «Росконгресс».

Ярмарка станет одним из ключевых событий 2025 года, позволит обеспечить широкое представительство российских производителей и усилить экспортный потенциал страны, объединив цифровые технологии, международную кооперацию и культурный диалог.