Дизайнер Елена Алексеева участвует в выставке «В поисках чудес: путешествие по России», проходящей во Всероссийском Музее Декоративного искусства с 7 по 27 февраля 2025 года. Она представила коллекцию фарфоровых аксессуаров для украшения женских платьев, вдохновившись белокаменной резьбой древних русских храмов, таких как Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и Дмитриевский собор во Владимире.

Центральным образом ее коллекции "Традиции – будущему" стала птица, символизирующая женскую красоту. На выставке представлены оплечья и пояса в четырех образах.

Первый образ "Мариинка" включает бархатные оплечья и пояс с фарфоровыми элементами, предназначенные для торжественных мероприятий. Второй образ "Алтай. Нефритовый сад" представляет велюровые оплечья и пояс, подходящие для менее формальных событий, подчеркивающие грациозность. Третий образ "Окское лето" — это льняные оплечья и пояс на шелковой подкладке, создающие легкое летнее настроение. Четвертый образ "Юрьев-Польский. Старинное кружево" включает бархатный пояс и фарфоровое ожерелье, которые можно носить как в повседневной жизни, так и надевать для вечерних выходов.

Елена Алексеева — выпускница Гжельского Государственного Университета. В её творчестве сочетаются модные силуэты и национальные элементы, а также фарфоровые украшения, отражающие тренд на сохранение традиций и использование экологически чистых материалов.

Фото: Г. Арутюнян