26 февраля в Москве прошло яркое светское событие — премьера фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Главную роль в фильме исполнил Никита Ефремов. История рассказывает о Даниле, успешном молодом рекламщике, который всю жизнь гнался за карьерой, но после неожиданного происшествия оказывается в необычном мире между жизнью и смертью. Там он получает шанс переосмыслить свои приоритеты и понять, что в жизни действительно важно.

Фильм представила съемочная группа: режиссер Александр Фомин, продюсеры Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко и исполнители главных ролей Никита Ефремов, Агата Муцениеце, Дмитрий Чеботарев, Мила Ершова, Ангелина Пахомова, Екатерина Соколова-Жубер, Роберт Юсупов, Людмила Ячменева.

Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» стал последним в творческой биографии Евгении Добровольской. На сцене киноцентра «Октябрь» звезду почтили минутой молчания.

Поздравить создателей с премьерой пришли звездные гости, среди которых Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Дмитрий Соловьев и Дина Аверина, Алексей Герман мл., Яна Климова-Юсупова, Гевонд Андреасян, Александр Новиков, Алла Михеева, Софья Аржаковская, Денис Степанов, Ольга Зайцева, Макар Кожухов, Юра Грек, Арина Данилова, Елизавета Ищенко, Юлия Хамитова, Оксана Янковская, Евгения Синицкая, Таша Белая, Чжэн Ханьи, Ирина Нагаец, Давид Акташ, Илья Гугушвили (автор канала «КиноПёс)», Светлана Пырескина, Артем Жидков и многие другие.

Комедия выйдет в широкий прокат 6 марта 2025 года и станет отличным подарком для зрителей к 8 Марта.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Александр Фомин, известный по фильму «Молодой человек» и сериалу «Министерство всего хорошего». За визуальный стиль картины отвечала оператор Наталья Макарова («Воздух»), а художественным оформлением занималась Рузанна Оганесян.

В актерский состав вошли Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова. В фильме также сыграла Евгения Добровольская — эта роль стала последней в ее карьере.

Дистрибьютором картины выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производством занималась компания ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Национальной Медиа Группы. Масштабные сцены фильма, реализованные с использованием передовой технологии Virtual Production, были созданы студией XOVP.