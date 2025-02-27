В Париже с 27 по 30 января прошла Неделя Мод, на которой была представлена новая коллекция женской одежды Dior Haute Couture от модельера и креативного директора Dior Марии Грации Кьюри.

Главная мысль, которую внесла в данный показ Мария – это соприкосновение с важными темами, связанными с памятью моды, творчеством прошлых веков. А также нарушение хода времени, перенеся зрителей в измерение, которое связано с модой и её трансформацией.

Образы и атмосфера модного показа напоминают зазеркалье из "Алисы в стране чудес", создавая другую реальность, в которой постоянно меняется мысль. Креативный директор черпала вдохновение в линии Trapèze 1958 года – самой первой коллекции молодого Ива Сен–Лорана для Dior – и ее платьях “baby doll”, под которыми тело девушек словно исчезает. Мир с непреодолимым мятежным духом, переосмысленный благодаря сочетанию удивительных объемов, богато украшенных бантами, рюшами и складками, похожими на перья, а также оборками, превращенными в виртуозную драпировку, трансформирующую моделей в цветки.

Кринолин, в его современном и практичном исполнении, оказывается необыкновенной средой для воспоминаний, позволяя воплотить в жизнь самые смелые фантазии и мотивы. Силуэт “Cigale”, разработанный Кристианом Диор для коллекции осень–зима 1952-1953 годов, представлен здесь в оригинальных муаровых тканях, которые используются для маленькой юбки в сочетании с приталенным фраком, подчеркивая контрастные пропорции.

Вместе с этим используются тюлевые кюлоты с кружевами, накидки из лепестков, короткие платья с пышным бюстом и многие другие элементы, ассоциирующиеся с чудесами и фантазиями.

Образы для показа представлены в особом времени, предлагая новое, множественное видение женственности; временность, подвешенная между прошлым и будущим, мечтой и реальностью. Благодаря беспрецедентному переосмыслению портновской памяти Мария Грация Кьюри исследует, подвергает сомнению и переосмысливает некоторые линии, которые сформировали индивидуальность Dior.

Одна из российских моделей приняла участие в модном показе Dior – Сона Дамзина прошлась по подиуму, демонстрируя нежный светлый образ с пышной юбкой из сатина, украшенной маленькими цветочками. Сона уже несколько лет работает с модным домом Dior, как и другие модели из России: София Стейнберг, Алина Болотина, Полина Завьялова.