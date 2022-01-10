Российская модель Дарина Хрипункова стала героиней обложки модного журнала Glamour Bulgaria.

На фотосессии девушка запечатлена под яркими и теплыми лучами солнца Дубая в купальниках сочного цвета от бренда Maison_TT, которые уже сейчас становятся трендом летнего сезона 2022 года.

Карьера героини январского номера началась с 13 лет, когда Дарина попала в модельное агентство. После обучения в модельной школе ей заинтересовалось множество дизайнеров, стилистов и кастинг-директоров, предлагая контракты на работу за рубежом. Но девушка решила работать на себя и для себя, без агентств и постоянного психологического напряжения.

Помимо моделинга девушка увлекается и тем, что остается за кадром – ретушь и обработка фотографий. Все началось с того, что Дарина хотела видеть на фотографиях настоящую себя, а не стандартную картинку.

«Я часто была недовольна, что фотографы меняют мое лицо и кожу до неузнаваемости. Мне нравилось подчеркивать красоту, а не менять ее под стандарты», - рассказала Дарина в одном из интервью.

Сейчас девушка активно ведет блог в инстаграме @darina_sea, где рассказывает о секретах мобильной обработки и закулисье модельной жизни.