Dior представили книгу, посвященную эпохе Джона Гальяно во главе модного Дома. Она освещает весь период работы дизайнера: от синего платья комбинации из первой коллекции дизайнера, в котором принцесса Диана появилась на Met Gala 1996, до желтого платья из его последней коллекции для бренда, где он вдохновлялся работами художника-иллюстратора Рене Грюо, пишет FW-Daily.

448-страничное произведение было опубликовано издательским домом Assouline. Книга стала пятым томом в серии, которая освещают работу всех креативных директоров бренда. Ее написал главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон. Также в книге будут представлены фотографии Ричарда Аведона, Питера Линдберга и Паоло Роверси.

«У Dior и Джона много общего: они оба – убежденные романтики и вдохновенные рассказчики, оба глубоко уважают историю, оба ценят и понимают творческие возможности высокой моды. Гений Джона заключался в расширении эстетического языка Dior с помощью новых преобразований в соответствие с духом времени. Его работа воплощает фантазию и эскапизм 1990-х и начала 2000-х годов. На самом деле, если бы он еще не существовал, истории пришлось бы изобрести его», – приводит Buro 24/7 слова Болтона.

Dior John Galliano 1997–2011 будет представлена на английском и французском языках. Для предварительного заказа книга будет доступна с 11 января на официальном сайте Assouline, а официальный выпуск запланирован на 15 февраля.