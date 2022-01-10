Marc Jacobs представили новую рекламную кампанию с участием молодых знаменитостей. Так, на снимках появились рэпер Lil Uzi Vert, вжививший в свой лоб 10-каратный бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов. Камень давно выпал, а его место занял пирсинг – лицо певца украшает 12 сережек. Также лицами коллекции стали модели Айрис Лоу (дочь Джуда Лоу и актрисы Сэйди Фрост) и Джорджия Палмер. Об этом сообщает L’Officiel.

На фотографиях знаменитости примеряют последнюю капсулу Marc Jacobs, воспевающую логоманию. Все предметы в коллекции – рубашки, футболки, куртка с воротником, толстовки, худи, шубы из искусственного меха, аксессуары – дополнены монограммой бренда.

Кроме костюмов, в коллекцию также вошел бестселлер The Tote Bag. Марк Джейкобс впервые выпустил тканевую сумку в 2019 году, и с тех пор она стала фаворитом среди инсайдеров и покупателей, отмечает Buro 24/7 UA. Черно-белые снимки для бренда сделал фотограф Марио Сорренти. Сквозь его объектив мы видели рекламные кампании Alexander McQueen, Nina Ricci, Calvin Klein, Comme des Garçons, Jil Sander и другие. Также Марио широко известен своей работой над съемками для глянцевых журналов