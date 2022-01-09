Moschino представил кадры из рекламного кампании, в которой снялись Джиджи Хадид, голландская фотомодель Имаан Хаммам, японская манекенщица Мика Шнайдер, а также американские модели Амар Аквей и Эбби Чемпион.

Автором съемки стал Стивен Мейзел, а стилистом – Карлин Сер де Дудзель. Сама коллекция Moschino посвящена Нью-Йорку 1990-х годов, а на вещи с необычными рисунками Джереми вдохновил сериал «Няня» и актриса Фрэн Дрешер. Поэтому Джереми Скотт представил культовые костюмы ярких цветов, состоящие из коротких юбок и приталенных жакетов, пишет Grazia.

Коллекция в конфетных оттенках получилась нежной, романтичной и немного детской, – с принтами, изображающими героев анимационных фильмов, розовыми сумочками в форме сердца обилием пластиковых «детских» украшений в форме бабочек, сердец и цветов.

В рекламной фотосессии Джиджи позирует с леденцом в руках, хотя и без конфеты ассоциации с кондитерской напрашиваются сами собой. Девушка одета в мини-юбку, раскрытый укороченный жакет и топ-бюстье. Кожаные перчатки, сумка необычной формы, туфли и массивные сережки дополняют ее образ. На другом снимке модель предстает в солнцезащитных очках в форме сердца и крупных пластмассовых сережках, похожих на детское кольцо в форме бабочки, отмечает Elle.