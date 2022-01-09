JW Anderson присоединился к брендам, изменившим свои планы из-за распространения «омикрон»-штамма. Логистические трудности и сложная ситуация с зарубежными поездками вынудили дизайнера отказаться от офлайн-показа на Неделе моды в Милане 14–18 января, пишет MUR.

Теперь Джонатан Андерсон покажет новую осеннюю коллекцию в digital-формате. Презентация пройдет 16 января на каналах Camera della Moda.

В ноябре JW Anderson объявил о своем намерении представить мужскую и женскую коллекцию pre-fall на Миланской неделе моды. На этом шоу бренд готовился к запуску новой модели передвижной презентации, чтобы наладить контакт с различной аудиторией и распространить творческое видение дизайнера.

JW Anderson стал последним брендом, отменившим живое выступление. При этом Джонатан Андерсон планирует вернуться в Милан в июне с физическим показом мужской весенней коллекцией 2023 года.