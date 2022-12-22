Один из главных предметов детского гардероба в холодный сезон — зимняя куртка. Она требует особого внимания при выборе, ведь это покупка на несколько холодных месяцев вперед. Важно подобрать стильную и актуальную верхнюю одежду, которая согреет в морозный сезон.

О том, как выбрать трендовую куртку на зиму, и на что стоит обратить внимание при покупке, рассказала создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

«Многие родители довольно скептически относятся к синтетическим материалам и их внимание привлекают натуральные ткани. Наши дизайнеры разрушили миф о том, что искусственные материалы не так хороши. Для производства качественных зимних вещей мы используем полиэстер. Из него изготавливаются современные мембранные ткани, защищающие от влаги, ветра и при этом "дышащие" - выводящие влагу, если ребенок вспотел. Специальная пропитка наделяет ткань влагозащитными свойствами и защищает от сырой и снежной погоды», — комментирует создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

На что следует обратить внимание, чтобы выбрать куртку, которая будет радовать ребенка? Удобная куртка не сковывает движения ребенка, поэтому стоит выбирать свободный крой, чтобы разместить под ней теплую поддеву и термобелье. Когда речь идет о детской одежде, хочется в первую очередь практичности, но не стоит забывать и о стиле. В этом сезоне снова популярны парки. Однотонные модели в ярких расцветках сейчас особенно актуальны.

Утеплитель

Еще недавно для утепления покупатели предпочитали выбирать натуральные материалы: пух или шерсть. Считалось, что они лучше удерживают тепло, чем искусственный синтепон, который со временем истончается и теряет свойства.

Но технологии производства синтетических утеплителей шагнули далеко вперед. Современные материалы, например слайтекс, не теряют форму при стирке и сохраняют свои функции надолго. Они легкие и не создают слишком большой объем. Одежда остается удобной, в ней тепло, комфортно и легко двигаться.

Характеристики и качество верхней ткани, швов и подкладки

Сейчас максимально популярна детская одежда из мембранных тканей. Этот вид материала уже зарекомендовал себя: многие известные детские бренды применяют мембрану в своих изделиях. Ткань устойчива к промоканию, отлично защищает от ветра, отводит влагу от тела, если ребенок вспотел. Одежда из мембраны подходит для активных детей, которые уже не спят на прогулке и подолгу не сидят в коляске.

Для малышей до года больше подойдет другой вариант - верхняя одежда из курточной ткани. Она не шуршит, более мягкая, приятная тактильно, в ней комфортно спать. Как и мембрана, она защищает от воздействий внешней среды, потому что пропитана влагоотталкивающими средствами.

Важно обращать внимание из чего сделана и как пришита подкладка. На спинке и груди для дополнительного тепла хорош флис или велюр. В рукавах - гладкая подкладка для удобства надевания.

Необходимо оценить качество строчки и кроя: подкладка не должна выглядывать из-под одежды, выворачиваться из рукавов во время надевания, тянуть подол. То есть должна быть пришита ровно.

Наличие фирменных бирок с характеристиками ткани, названием бренда, инструкцией по уходу - тоже признак высокого качества.

А вот торчащие нитки чаще всего указывают на ширпотреб.

Модель зимней куртки

Рекомендуется выбирать изделия с удлиненными спинками. Такие модели сохраняют эргономичность и исключают поддувание ветра.

Ребенку должно быть комфортно в куртке, поэтому нужен небольшой запас в объеме, обеспечивающий свободу движения. Если есть необходимость выбрать куртку «на вырост», то стоит обратить внимание на регулируемые модели, которые затягиваются с помощью резинки, а манжеты застегиваются на липучки или подворачиваются.

Модели с капюшоном очень удобны, они защищают голову и шею от ветра. Лучше выбрать варианты, в которых капюшон отстегивается, тогда при необходимости его можно будет снять.

Фурнитура, карманы и светоотражающие элементы

Перед покупкой важно проверить всю фурнитуру: кнопки, молнии, пуговицы. Они должны быть исправны. Кнопки - застегиваться без усилий. Молнии - крепкие, с плавным ходом и удобным пуллером. Чтобы ребенок легко мог справиться с ними сам. Обязательно убедитесь в наличии ветрозащитной планки - она необходима, чтобы ветер не проникал сквозь молнию под одежду.

Карманы тоже должны быть защищены от непогоды клапанами или молнией. Тогда спрятанные варежки не намокнут от дождя или снега и не потеряются.

Для детей рекомендуется выбирать верхнюю одежду со светоотражающими вставками. Так ребенка будет всегда хорошо видно в темноте на дороге, и это может уберечь его здоровье и жизнь. Если таких элементов нет, можно купить и прикрепить их самостоятельно.

Право выбора при покупке детской одежды, конечно, всегда остается за родителями, но важно учитывать и мнение самого ребенка. Можно превратить поход в магазин в увлекательное приключение, где доверить ему самому выбрать куртку, перед этим объяснив, на какие характеристики необходимо обратить внимание. Это станет для ребенка доказательством его значимости и сделает более самостоятельным.