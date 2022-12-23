Накануне премьеры семейной комедии «Чебурашка» выходит коллекция одежды, посвящённая любимому герою детства.

Коллекцию «Чебурашка» создал российский бренд одежды DNK Russia. Каждая модель украшена оригинальным изображением Чебурашки. Кинообраз героя и сам фильм - совместный проект студии Yellow, Black and White, видеосервиса Start, «Союзмультфильма», а также телеканалов «Россия 1» и СТС.

На историях о Чебурашке выросло не одно поколение россиян. Но, кто же он на самом деле? Плюшевая игрушка, волшебное существо или живой зверёк?

Создатели художественного фильма развеяли сомнения зрителей. Чебурашка — это самый настоящий зверёк, живущий в апельсиновой роще. Он находит общий язык и с детьми, и с взрослыми, вечно попадает в приключения и обожает апельсины.

Фильм Дмитрия Дьяченко погрузит старшее поколение в тёплые детские воспоминания. Дети же познакомятся с пушистым другом, который покажет им свой удивительный мир. После просмотра зрителям наверняка захочется сохранить яркие эмоции. Бренд DNK Russia дарит им коллекцию, с которой беззаботное детство всегда будет рядом.

В коллекцию «Чебурашка» вошли футболки, худи, свитшоты, шапки и шоперы для детей и взрослых. Ушастый зверёк и логотип фильма украшают все модели линейки. На одной малыш мило улыбается прохожим, на другой — нежно держит в лапках любимый апельсин. Каждый выберет для себя такого Чебурашку, который больше всего западёт в сердце.

Самая запоминающаяся модель коллекции — объёмная шуба коричневого цвета, на подкладке которой также притаился Чебурашка. Шуба отвечает всем трендам нового времени. Она выполнена из мягкого экомеха, который напоминает плюш. DNK Russia выступает за защиту окружающей среды и используют в работе только экологичные материалы.

DNK Russia запускает «Чебурашку» за неделю до выхода фильма. Бренд хочет, чтобы люди хорошо познакомились с коллекцией и без спешки выбрали модели для себя и детей. А 1 января можно всей семьей отправиться на долгожданную премьеру в образе главного героя. Атмосфера в кинотеатрах будет по-настоящему праздничная.