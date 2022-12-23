Компания Джамилько, один из ведущих российских дистрибьюторов зарубежных брендов, открывает собственный мультибрендовый магазин одежды и обуви CYAN. Новое мультибрендовое пространство начнет свою работу на базе флагманского магазина амстердамской марки одежды и аксессуаров SCOTCH&SODA, расположенного в ТЦ Европолис.

Ассортимент магазинов CYAN включает одежду, обувь и аксессуары мировых фэшн- и лайфстайл-брендов, которые уже хорошо известны российским потребителям и отражают их индивидуальный и смелый стиль. Концепция мультибрендового формата предполагает создание такого сбалансированного выбора изделий, который поможет собрать клиенту образ в стиле total-look. Ассортимент представленных брендов планирует расширяться.

Основную коллекцию новых магазинов составляют сезонные модели нидерландского бренда SCOTCH&SODA, вдохновленного свободным духом Амстердама. Воспевая независимость, бренд подчеркивает индивидуальность, аутентичность и поощряет силу самовыражения – всё для создания уникального и бесконечно оптимистичного настроя, который находит отражение в коллекциях SCOTCH&SODA.

В магазинах CYAN также представлены коллекции таких известных мировых брендов, как DKNY и Juicy Couture. Первый символизирует энергию и ритм Нью-Йорка, создавая динамичные коллекции для жизни в мегаполисе, а гламурное наследие Лос-Анджелеса воплощает калифорнийский бренд, получивший известность благодаря созданию культовой модели велюрового костюма – символа эпохи 00-х.

Ассортимент мужской и женской обуви новых магазинов эксклюзивно представлен лимитированной коллекцией Camper LAB. Яркие и уникальные модели испанского премиального бренда отличает стильный дизайн в сочетании с функциональностью и технологичными решениями. Вместе с лимитированной серией Camper LAB бренд предлагает целую линейку комфортных и оригинальных изделий, которые станут незаменимым элементом вашего гардероба.

Первый мультибрендовый магазин CYAN уже начал свою работу в ТЦ Европолис.

Количество новых торговых точек будет увеличиваться.