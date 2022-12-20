Love Republic показал новую праздничную коллекцию. Линия представлена не только в новогодней съемке, но и в 3D-лукбуке, сделанном совместно со студией Sxema. Это творческое объединение, создающее диджитал-аватаров, виртуальную одежду, а также NFT-арт.

В новогоднюю капсулу вошли не только уже привычные для Love Republic образы с корсетными элементами, но и костюмы с цветными пайетками. В коллекции можно найти двубортный смокинг с атласными лацканами, черные платья-футляры с открытыми плечами, корсеты, комбинезоны с брюками палаццо, атласные платья с глубоким декольте и сет из юбки и кроп-топа в пастельных розовых пайетках.

Новогодняя коллекция уже доступна на официальном сайте бренда.