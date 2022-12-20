Российский производитель носков с оригинальным дизайном St.Friday Socks выпустил совместно с киностудией «Союзмультфильм» лимитированную серию продукции по мотивам популярных советских мультфильмов «Тайна Третьей планеты» и «Маугли».

В коллекцию вошло одиннадцать пар хлопковых носков с дизайнерскими принтами, выполненными в яркой цветовой гамме. На каждой модели изображен один из героев анимационных версий произведений Кира Булычева и Редьярда Киплинга.

Дизайнеры серии в этот раз сделали выбор в пользу второстепенных персонажей мультфильмов, визуально обыграв в изделиях наиболее запоминающиеся черты их внешности и характера.

Так, в серии из пяти пар носков, посвященной мультфильму «Маугли», изображены Багира, Каа, Балу, стая волчат и Шерхан. А на принтах сета, вдохновленного «Тайной Третьей планеты», можно увидеть Громозеку, робота с планеты Шелезяка, птицу Говоруна и Весельчака У. Еще в двух моделях содержится отсылка к фантастическим существам с индикаторами, меняющим цвет по настроению, и летающей корове Склисс.

На всех моделях изображены логотипы бренда St. Friday Socks и «Союзмультфильма». Это уже третий совместный проект двух компаний. В 2018 году сотрудничество началось с выпуска к мундиалю специальной серии носков «Футбольные звезды», а в 2021 году вышла коллекция с героями легендарных советских мультфильмов «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон» и других. Недавно в ассортименте St. Friday Socks снова появились детские носки с героями из любимых произведений «Союзмультфильма».

Новинки уже доступны для покупки в разделе Limited на сайте St. Friday Socks, а также в партнерских магазинах бренда по всей стране. Модели можно приобрести как по отдельности, так и в наборе, который будет выгоднее на 35%.

St. Friday Socks — основанная в 2015 году компания, специализирующаяся на выпуске носочных изделий с дизайнерским оформлением. Продукция бренда на 80% состоит из высококачественного итальянского и узбекского хлопка, для нанесения рисунков и окрашивания пряжи используются устойчивые, безопасные для кожи красители. На сайте myfriday.ru также представлены другие категории товаров — нижнее белье, футболки, свитшоты, шапки, сумки.