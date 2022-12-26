Российский бренд дизайнерских носков St.Friday Socks разработал новую коллекцию совместно с поп-рок-группой IOWA. В ее основу легла всего одна модель носков по мотивам осеннего хита «Свинка-копилка», которая выпущена в разных цветах и размерах для всех возрастов.

Модели розового, белого и черного цветов изображают склеенную свинку-копилку — ключевой образ одноименного трека IOWA, символизирующий важность движения вперед вопреки неудачам. Новый мерч производят как во взрослых, так и в детских размерах.

Носки выпущены ограниченным тиражом специально к Новому году и доступны к заказу с доставкой по России в интернет-магазине St. Friday Socks. В серийное производство и широкую продажу коллекция поступит только в 2023 году.