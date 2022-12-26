Российский бренд Divno, ориентированный на создание plus-size одежды, выпустил шеринг-капсулу, вещи из которой можно взять в аренду с помощью сервиса Cloudset.

В состав капсулы включено 12 предметов одежды в нескольких размерах, в том числе верхняя одежда, костюмы, платья, блузы и брюки. Арендовать их можно на короткий период для особых случаев (минимум на 4 дня) или на более длительные сроки — отпуск, командировку или поездку. Максимальный срок пользования, как и для других вещей на площадке, ограничен 3 месяцами.

По словам инициаторов проекта, шеринг-капсула — это хорошая возможность опробовать интересующие фасоны в процессе носки, чтобы впоследствии принимать более обдуманное решение о покупке новой одежды или делать выбор в пользу временного использования по необходимости.

Стоимость за услугу начинается от 1920 рублей за блузу или брюки и от 2880 рублей за платье. Так, аренда платья сроком на 3 месяца обойдется в 21 060 рублей или в 234 рубля/день. К каждой модели прилагается краткое описание о способах стилизации и сопроводительные фото в разных ракурсах.

Фактическое наличие моделей из капсулы Divno на сайте Cloudset и доступные для аренды даты постоянно меняются в зависимости от спроса на ту или иную позицию.

В пресс-релизе Divno отмечается, что запрос на шеринг-сервисы в мире продолжает расти, поэтому у коллаборации бренда с компанией Cloudset есть хорошие перспективы. На данный момент сотрудничество инклюзивного бренда с платформой аренды в России представляет собой своего рода прецедент. Но, судя по календарю, открывающемуся для бронирования дат в карточке товара, проект рассчитан на достаточно длительный срок, не ограничивающийся 2023 годом.