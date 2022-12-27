Основой новой вечерней капсульной коллекции Event, вдохновлённой эстетикой авангарда и гламура прошлых лет, стал бархат, который лежит в ДНК бренда, сообщает компания.

В коллекцию вошли платья, корсеты, жакеты, брючные костюмы, комбинезон, лонгсливы. Изделия выполнены из материалов европейского производства – бархата, кружева, костюмной ткани. Декор: боа, перья, пайетки, кристаллы. В линейке также представлен новый аксессуар – мини-сумка из гранёных кристаллов с бархатной подкладкой и съёмной цепочкой. Цветовая палитра коллекции: классический чёрный, бордовый, молочный, серебряный и электрик.

Коллекция Event доступна в флагманском бутике бренда (ул. Петровка, д. 17), в бутике Aline в галереях «Времена года», в ЦУМе и онлайн-магазине.

Aline – российский бренд, основанный дизайнером Алиной Нехай. Основная часть коллекций бренда отшивается на собственном производстве в Москве. Ассортимент женской одежды ALine включает стильные коктейльные и вечерние платья, а также качественную и комфортную одежду из кожи, денима и кашемира на каждый день.