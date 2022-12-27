В Москве состоялся показ новогодней коллекции российского бренда Victoria Andreyanova. Он прошел в отеле «Националь». В рамках презентации дизайнер рассказывала о том, как проходила работа над новыми моделями, и о белке — символе марки.

Спальня номера была инкрустирована в стиле небесной коллекции, там располагалась фотозона. Дизайнер постаралась выполнить ее таким образом, чтобы гости почувствовали, словно витают в облаках, мечтают, вдохновляются легкостью.

На показе были впервые представлены дубленки Victoria Andreyanova — новая ветвь для бренда. Уникальность заключается в том, что они доступны к индивидуальному заказу. Все модели учитывают тенденции мира моды и особенности русской зимы.

Также в коллекцию вошли двубортные пальто, куртки с капюшоном, свободные рубашки, платья с рукавами-фонариками и жакеты. Многие вещи украшает природный орнамент. В палитре — несколько оттенков коричневого, небесно-голубой, бежевый, серый, черный и оливковый.

Гостями мероприятия стали: Анар Халилов, Мария Янковская, Лина Дембикова, Екатерина Стриженова, Женя Малахова, Вадим Галаганов, Алина Буре, Юлия Герман, Анна Пескова, Константин Андрикополус, Кристина Левиева, Анастасия Крайнова, Кристина Шаповалова, Виктория Гилварг, Диля Долинская, Наталья Неведрова, Женя Искандарова, Ирина Йовович, Алла Брулетова, Катерина Новосельцева, Арина Данилова и другие.