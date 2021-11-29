На пороге нового сезона, который окрашен в яркие цвета и укутан в тёплый и мягкий кашемир, расскажем про новую коллекцию мирового бренда Maison D’AngelAnn.

Дизайнеры Maison D’AngelAnn Анна Чибисова и Анжелика Святаш совместно с конструкторской командой создали трендовые повседневные аутфиты, а также образы для особых случаев, умело соединяя классику со смелыми акцентами.

“Мы хотели сделать коллекцию, в которой современным девушкам будет не только уютно и комфортно, но и которая поможет быть неотразимыми в любой ситуации: в повседневной жизни, на работе или при выходе в свет, по которым мы так скучали. Для нас важно, чтобы каждая чувствовала себя в наших нарядах роскошной, стильной и могла блистать!” – так говорит о новой коллекции дизайнер бренда Анна Чибисова.

Искусство одеваться модно в любую погоду

Утепляясь, нам всегда хочется скрыться под множеством слоев, но, присмотрев для себя уникальное пальто из новой коллекции Maison D’AngelAnn, можно отбросить эту идею. Новое пальто выполнено в классическом дизайне: двубортный крой, midi-длина, английский воротник и тонкие линии из кристаллов Swarovski. Модель, которая будет актуальна как в повседневном, так и в вечернем образе из-за базовых оттенков (grey, white) и искрящихся деталей. Высококачественная натуральная ткань сделала его невероятно теплым и комфортным.

В коллекции также базовые кашемировые костюмы – абсолютный must have для осенних прогулок по городу, и трендовые новинки: небесно-голубое платье с хлопковыми воланами по низу и прямое платье в клетку аргайл.

Знаменитая куртка-косуха из кожи получила новое перевоплощение. Оригинальный дизайн с баской от линии талии подчеркивает силуэт фигуры и делает ее запоминающейся. Зауженная юбка mini с идеальной посадкой дополнит эффектный образ девушки-провокации. А юбка-карандаш с высокой талией воплотит строгость с оттенком безусловной сексуальности.

Блестящая осень – в прямом смысле этого слова

Блеск и сияние – один из основных трендов 2021 года, который уже давно очень активно использует бренд Maison D’AngelAnn. В этом сезоне он значительно расширил линейку, представив безгранично привлекательный женский смокинг, состоящий из трех классических элементов. Детали однобортного пиджака, жилета с низким вырезом и брюк инкрустированы блестящими камнями Swarovski.

Идеальное соединение глубокого темно-синего цвета и сияющих кристаллов, которые напоминают звезды, украсили платье-mini с воланами разной длины.

А бестселлер Maison D’AngelAnn – платье с V-образным вырезом, полностью усыпанное сияющими кристаллами, вышло в трех вариантах длины, чтобы каждая женщина выбрала идеальное именно для себя. В коллекции также широкая линейка платьев разных силуэтов из сияющей шелковой ткани, которые остаются в wishlist стильных женщин уже несколько сезонов.

В центре внимания Maison D’AngelAnn остается неповторимая красота женской фигуры, которую дизайнеры подчеркивают уместными акцентами. Безграничную любовь к красоте и роскоши можно увидеть в новой коллекции autumn-winter 21/22.