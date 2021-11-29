Первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА запустила новый ТВ-ролик в рамках рекламной кампании с Гошей Куценко. По сюжету актер не успевает позаботиться о красоте и здоровье ног всех женщин, поэтому ему на помощь приходят ОРТЕКА и ее «умные» колготки VENOTEKS.

В апреле текущего года сеть ортопедических салонов запустила масштабную рекламную кампанию. Ее лицом стал актер Гоша Куценко, который выступил в роли Семейного ортопеда. Основной слоган, задействованный во всех материалах: «Хорошо, что есть ОРТЕКА!».

Новый этап рекламной кампании включает трансляцию ТВ-роликов, посвященных «умным» колготкам VENOTEKS. За счет эффекта распределенной компрессии изделия стимулируют движение венозной крови от нижних конечностей к сердцу. Они распознают ситуации, когда ногам нужна поддержка, снижают нагрузку на вены, помогают избавиться от боли и ощущения тяжести.

«Многие приходят домой после работы и с трудом снимают туфли из-за образовавшихся отеков. Ношение «умных» колготок VENOTEKS позволяет избежать подобных неприятных проблем и с легкостью справиться с ежедневными нагрузками. Изделия поддерживают здоровье ног в течение всего дня, обеспечивая вам отличное самочувствие и хорошее настроение. «Умные» колготки помогают ощущать себя еще красивее и увереннее: они, если необходимо, скрывают косметические дефекты и добавляют стройности фигуре», - комментирует Тамара Егорова, исполнительный директор НИКАМЕД (управляет Первой профессиональной сетью ортопедических салонов ОРТЕКА).

Помимо колготок, линейка изделий VENOTEKS включает чулки и гольфы. Компрессионный трикотаж рекомендуется носить беременным, пациентам, страдающим от заболеваний вен или имеющим к ним предрасположенность, офисным сотрудникам, а также спортсменам, путешественникам и тем, кто постоянно работает «на ногах» или испытывает тяжелые физические нагрузки.

ОРТЕКА — Первая профессиональная сеть ортопедических салонов. Единственная в России сеть ортосалонов, имеющая в своём формате лицензированный медицинский кабинет, в котором ведёт полноценный приём врач — травматолог-ортопед. ОРТЕКА насчитывает более 200 салонов по всей России.