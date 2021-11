Итальянский премиум-бренд Jog Dog запустил первую коллекцию пуховиков для женщин и мужчин. Для бренда, ранее специализировавшегося исключительно на обуви, коллекция пуховиков - совершенно новый опыт дизайна и производства верхней одежды, однако приверженность актуальному и популярному sport chic остаётся неизменной.

Все пуховики Jog Dog размера оверсайз, c глубокими капюшонами и воротниками с высокой стойкой. Модели-трансформеры дополнены молниями, которые позволяют при желании отстегнуть подол или расстегнуть рукава. Одежда декорирована привлекающими внимание деталями: внутренней подкладкой ярких, контрастных цветов; широкими полосками вставок с крупным девизом бренда «Every dog has its day» («И на нашей улице будет праздник»), замками молний в виде морды добермана – символа Jog Dog.

Итальянский бренд Jog Dog был создан в 2013 году в Венеции. Стиль марки – актуальный и популярный sport chic, сочетающий в себе эффектный оригинальный дизайн, удобство и максимальный комфорт. Пуховики и обувь марки Jog Dog отлично подходят как для прогулок по городу, так и для активного отдыха на горнолыжных курортах.