Неделя моды Estet Fashion Week в самом разгаре. И если, по каким – либо причинам вы еще не успели посетить это грандиозное событие, то до 24 ноября еще есть такая возможность!

А пока рассказываем, как пришли долгожданные дни моды, открытие недели моды состоялось с флагманского показа от бренда Band от Александры Тарловской и Анжелики Агурбаш. Стоит отметить, что не смотря на творческую и креативную линию бренда, дизайнерам удается не идти на компромисс между fashion и комфортом, а сочетать все тренды в ключе удобства, конечно, при участии идейного вдохновителя Анжелики Агурбаш.

Отдельным событием торжественного дня прошел показ премиального бренда Mercedes de Alba. В этом году Mercedes De Alba, в лице основателя и директора бренда Marina Alcantara De Alba, отмечает своё 20-летие, находясь в статусе лидирующего на территории Испании бренда в сегменте эксклюзивной детской, подростковой и молодёжной одежды, а также свадебных платьев, и платьев для торжеств.

А воспитанники Академии Детского Стиля «DIAMOND-KIDS» продемонстрировали новую коллекцию салона «Кенгуру», настоящего эксперта в области детской моды и не только. А ученики танцевальной школы Todes поддержали дизайнера Klimkova kids, превратив показ в настоящее шоу, отражающее акценты коллекции на детях индиго.

Долгожданный показ новой коллекции модельера-дизайнера George Black, как всегда, прошел безупречно. Коллекция дизайнера, вновь, отличается изысканностью моделей, безупречным сочетанием цветов и олицетворяет одновременно элегантность и женственность фактуры изделия.

А показ от Дома Моды «Naz Maer» стал синонимом женственности, где в центре внимания находится сама женщина, свободная и независимая, с постоянным стремлением найти баланс между работой и отдыхом.

Необычным показом новой коллекции «Обратный отсчет» удивила зрителей Надежда Шибина. Показ начался с выступления Леры Тумановой, представшей в образе принцессы из замка. Family look «Обратный отсчет» на подиуме представила семья Владимира Лёвкина. В коллекции прослеживается дух милитари, но это больше про сильных духом, ведь иногда стоит обернуться назад, что бы побежать вперед. «Обратный отсчет» - начался!

Среди звёздных гостей были замечены Согдиана, Андрей Пономарев, Ирина Ортман, семья Левкиных и Лера Туманова. А Маргарита Позоян, финалистка шоу Голос, выступила с музыкальной программой.

И так на подиуме Estet Fashion Week 2021 уже состоялись показы:

Кенгуру, Mersedes de Alba, Ивана Рыбникова, KLIMKOVA KIDS, МКММ, FashionStyle, Julya Krylova,Queen city (Slada Fashion,Катя Мурмилова, Moriel Corsetry), Nicole Kids, George Black, Rina Collection, Jeanne Nicole, AnjKids &Ирина DzIra & Елены Садыковой, Jeanne Nicole, Марии Казаковой & Евгении Бесединой, Naz Maer, Надежда Шибина.

Расписание показов на ближайшие дни:

21-11-2021:

17.30 Концертная программа

18.00 STASIANDSTASIA

18.30 Jeanne Nicole

19.00 RaviRich

19.30 Nicole Kids

20.00 Анна Иванова & Анна Галямина

20.30 PurPudra

22-11-2021:

17.30 Концертная программа

18.00 AnPer by Anton Permyakov

18.30Алена Куклычева

19.00Angela Micky

19.30 Ильда Сабанова и Нина Ручкина

19.30 LALOOKA

19.30 Анна Лукьянова& Оксана Слатецка

Следите за подробным расписанием на официальном сайте: http://estetfw.ru/efwvesna2021.