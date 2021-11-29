Louis Vuitton проведут показ коллекции весна-лето 2022 в память о креативном директоре Вирджиле Абло, который ушел из жизни 28 ноября после продолжительной борьбы с раком, пишет Harper’s Bazaar. Шоу Virgil was here («Вирджил был здесь») состоится 30 ноября в Майами.

Об этой новости в Instagram сообщил CEO Louis Vuitton Майкл Берк. «С глубокой скорбью я узнал о смерти Вирджила Абло. Вирджил был не только другом, прекрасным коллаборатором, творческим гением, провидцем и разрушителем, но и одним из лучших культурных коммуникаторов нашего времени. Он проложил путь для будущих поколений. Будучи преданным сторонником своего коммьюнити через свои благотворительные организации и увлечения, он был вечным оптимистом, который верил, что все возможно. В том же духе мы в Louis Vuitton с гордостью продолжим отмечать его наследие финальным шоу в Майами, в соответствии с его пожеланиями. Для меня большая честь называть его своим другом».

В качестве аннотации к шоу в соцсетях Louis Vuitton вышел ролик. Там нет демонстрации новой коллекции и фирменных логотипов. Только ищущий чего-то мальчик, который, минуя огромные расстояния на своем велосипеде, находит огромный воздушный шар и улетает на нем ввысь, отмечает SRSLY.

О смерти дизайнера мужской линии Louis Vuitton и основателя бренда Off-White стало известно в воскресенье вечером. Как оказалось, Абло долгое время боролся с сердечной ангиосаркомой, о чем предпочитал молчать, но не смог справиться с болезнью. Дизайнера не стало в возрасте 41 года.