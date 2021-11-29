Бренд Love Republic представил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции. Она посвящена свободе, энергии, экспериментам и единении с природой. В новом сезоне марка транслирует нетривиальный подход к гардеробу, позволяющий расставлять яркие акценты хоть каждый день, отмечает Grazia.

«Девушка Love Republic открыта всему новому, независима и свободна. Она не боится быть провокационной, любит быть в центре внимания и всегда выбирает только лучшее для себя. В ее образах отражаются главные fashion-тренды, которые помогают ей раскрывать свою природную чувственность и сексуальность», – говорится в заявлении бренда.

В качестве верхней одежды команда Love Republic предлагает несколько вариантов на выбор – пуховик на запах из экокожи, укороченную куртку оверсайз, экошубу с контрастными пуговицами и длинный стеганый пуховик. Все изделия выполнены в светлых цветах, что позволит выделяться среди приверженцев верхней одежды мрачных оттенков.

В линейку также вошли трикотажные изделия – укороченные топы и уютные свитеры. Дополнить образы и спастись от морозов помогут аксессуары: трикотажный капор и митенки. Не обошлось и без праздничного гардероба – среди представленных моделей можно найти сверкающую серебристую юбку, корсетный топ, зеленое платье, усыпанное пайетками, и сияющую сумку, идеально подходящую для новогодней ночи.

Коллекция уже доступна в магазинах бренда и на его официальном сайте.