Официальный Instagram-аккаунт Louis Vuitton сообщил, что 28 ноября скончался креативный директор мужской линии бренда Вирджил Абло, которому меньше двух месяцев назад исполнился 41 год. Причина смерти – болезнь, которую дизайнер скрывал от публики.

Более двух лет Вирджил Абло боролся с редкой и агрессивной формой рака – сердечной ангиосаркомой. С момента постановки диагноза в 2019 году он решил пройти этот путь без публичной огласки, проходя множество сложнейших процедур и при этом не останавливаясь в работе.

«Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и визионером, но и человеком, обладавшим прекрасной душой и большой мудростью. Вся семья LVMH присоединяется ко мне в этот момент великой скорби, и мы все думаем о его близких, потерявших мужа, отца, брата или друга», – отметил генеральный директор LVMH Бернар Арно.

Вирджил Абло родился в Рокфорде, штат Иллинойс, в семье эмигрантов из Ганы. Свою карьеру в моде он начал со стажировки в Доме Fendi, где познакомился с Канье Уэстом. Впоследствии он в течение нескольких лет сотрудничал с рэпером в качестве креативного директора. Свой бренд Off-White он основал в 2013 году — и тот практически моментально стал популярным благодаря смешению элементов высокой моды и уличной одежды. В 2018 году Абло возглавил линию мужской одежды Louis Vuitton, став первым темнокожим дизайнером во главе этого Дома.

В сентябре 2019 года Вирджил впервые заявил, что «возьмет отпуск от работы по назначению врача». Он никогда не уточнял характер своей болезни.

У Вирджила остались жена Шеннон и двое детей: Лоу и Грей.