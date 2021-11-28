26 ноября в рамках главного студенческого fashion-события осени – фестиваля дизайна «Точка RU» прошел финал конкурса молодых дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров, а также выставка живописи и плаката «Образ великого полководца глазами современной молодежи».

Фестиваль вошел в масштабную программу празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского и был включен в перечень государственных мероприятий, посвященных этому знаменательному событию.

Организатором мероприятия выступил Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В конкурсе и выставке приняли участие студенты из Москвы, Тольятти, Волгограда, Химок, Новосибирска, Барнаула, Королёва, Липецка, Старого Оскола, Казани, Ульяновска, Бухары (Республика Узбекистан) и др.





Оценивали работы участников знаменитые деятели культуры, моды и образования: Валентин Юдашкин, Василий Церетели, Татьяна Михалкова, Виталий Ставицкий, Сергей Сысоев, Александр Хилькевич, Алина Асси, Виктория Андреянова, Ирина Маковеева, Сергей Рзаев, Ильдар Мустафин и ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский.

Финал конкурса прошел очно и в формате онлайн-трансляции, что позволило всем желающим дистанционно присоединиться к мероприятию.

Участники представили свои коллекции, вдохновленные историческими подвигами Александра Невского и атмосферой той эпохи. Члены жюри по достоинству оценили талант, умения, навыки и глубокие знания конкурсантов не только в области искусства и дизайна, но и в отечественной истории, традициях и культуре.

«Хотелось бы, чтобы лучшее из нашей истории и культуры нашло отражение в современной моде, – комментирует коллекции конкурсантов президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, – чтобы молодые дизайнеры возрождали лучшее из нашего прошлого, создавали связь с настоящим и носили это в будущем».

По завершении финального дефиле и танцевально-вокальных выступлений, жюри огласили имена призеров и победителей конкурса в пяти номинациях и вручили им памятные подарки.





Номинация «Современный костюм с элементами исторического костюма эпохи Александра Невского»:

1 место – Соколовская Ульяна, коллекция «Тени забытых предков»

2 место – Соловьев Софья, коллекция «Образ ледяной девы»

Номинация «Рrêt-à-porter à la russe»:

1 место – Кокурина Полина, коллекция «Спустя рукава»

2 место – Малинин Алексей, коллекция «Морозные кружева»

3 место – Бойко Олеся, коллекция «Жар-птица»

Номинация «Рrêt-à-porter Sport»:

1 место – Хамраев Тимур, коллекция «Курс на север»

2 место – Колташова Лада, коллекция «Взгляд со стороны»

Номинация «Рrêt-à-porter Avant-garde»:

1 место – Чернышова Анастасия, коллекция «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи…»

2 место – Голубева Виктория, коллекция «Galactic glow»

3 место – Сидорова Анастасия, коллекция «Второе Я»

Номинация «Рrêt-à-porter Modest Fashion»:

1 место – Быкова Дарья, коллекция «TOO GOLD»

Также объявили имена победителей и призеров выставки живописи и плаката «Образ великого полководца глазами современной молодежи».

Номинация «Живопись»:

1 место – Владимир Войтенко

2 место – Надежда Куликова

3 место – Нина Оганнисян

Номинация «Плакат»:

1 место – Анна Дмитриева

2 место – Алсу Низамутдинова

3 место – Кирилл Дахов

Выставочный комитет учитывал образность и оригинальность замыслов, творческий подход к раскрытию темы, отражение культурных особенностей в художественных работах участников.